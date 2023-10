Liberazione, s’inaugura piazzetta Corzani

La comunità di Santa Sofia celebra sabato 21 ottobre alle 10,30 il 79° anniversario della Liberazione dai nazifascisti del 18 ottobre 1944, inaugurando la riqualificata piazzetta della corte comunale, intitolata ad Ermenegildo Corzani primo sindaco eletto nel 1946. Di professione autista, originario di S. Piero in Bagno, durante gli anni del regime fascista nel 1936, si avvicina al gruppo di ex confinati che fonderanno la cellula comunista e nel 1942 entra nel Partito Comunista, assumendo un ruolo di primo piano nel ramo sindacale.

Dopo l’8 settembre 1943 partecipa attivamente alla Resistenza e all’organizzazione della Brigata su mandato del Cln clandestino provinciale procurando soccorsi, armi e alimenti. Collabora a lungo on i fratelli Spazzoli, Torquato Nanni, Lami, Tolloy, per l’assistenza ai prigionieri alleati presenti in gran numero nelle vallate dell’alto Bidente. Molte le schede dell’Allied Screening Commission (Asc), agenzia del Regno Unito, che portano la firma di Corzani a garanzia degli aiuti prestati da molte famiglie agli ex prigionieri. Dopo la liberazione di Santa Sofa, nell’ottobre del 1944, prese parte alla riorganizzazione della vita amministrativa e sociale del paese, come responsabile dell’Ufficio di approvvigionamento. Eletto nell’aprile del 1946 a sindaco, rimase in carica solo pochi mesi, perché colpito da grave malata (determinata da cause di guerra) morirà nel novembre del 1946, appena in tempo per deliberare la ostruzione nel paese di una sezione del dispensario provinciale. "Una scelta la nostra che non dimentica il passato della lotta contro il nazifascismo – commenta il sindaco Daniele Valbonesi – riconsegnando ai cittadini uno spazio finalmente recuperato e che rende più fruibile il centro storico intitolando il nuovo nevralgico spazio ad un antifascista e primo sindaco del paese. Una scelta che guarda al futuro".

Il progetto di riqualificazione e valorizzazione della piazzetta della corte comunale da destinare ad area mercatale e a luogo di incontro e la valorizzazione dell’arredo urbano in piazza Matteotti dell’importo di 180mila euro tra fondi regionali e comunali, è stato curato dall’architetto Elvira Laura Bandini dello Studio Associato Locatelli e realizzato dalla ditta Zambelli di Galeata con la pavimentazione dell’area, il rifacimento dell’impiantistica e l’arredo urbano.

Il programma prevede alle 10,30 gli interventi del sindaco Daniele Valbonesi, della presidente dell’assemblea regionale Emilia Romagna Emma Petitti, di Pierlorenzo Rossi consigliere generale Fondazione Carisp Forlì, di Gianfranco Miro Gori presidente provinciale Anpi, di Paolo Bresciani Anpi S. Sofia e Giuseppina Cavallucci autrice biografia di Corzani. Saranno presenti le due terze medie dell’Istituto Comprensivo e presterà servizio la Banda Roveroni.

Oscar Bandini