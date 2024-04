Liberazione, tutti insieme nel ricordo

A Premilcuore in occasione della Liberazione, il 25 aprile alle 10, ritrovo presso l’area feste Pertini, dove la sindaca Ursula Valmori pronuncerà il discorso commemorativo. Seguirà l’inaugurazione della panchina realizzata all’interno del progetto promosso dalla Croce Rossa di Forlì ‘Una panchina per non dimenticare’. Parteciperanno gli alunni delle scuole di Premilcuore, con letture e lavori grafici. Seguirà la deposizione di corone presso le lapidi in municipio, che ricordano i caduti in guerra.