’Libere menti’: si parte al Naima con Scofield

Se un post-bopper che fa jazz tra il morbido e lo scorrevole come John Scofield, palchi condivisi con Miles Davis ed Herbie Hancock, Billy Cobham e Charles Mingus, incrocia disinibiti menestrelli del blues, del groove e della fusion come Vicente Archer (contrabbasso) e Bill Stewart (batteria) il risultato è una miscela stupefacente di suoni che rovistano negli archivi preziosi di Bob Dylan e Neil Young, con qualche incursione in brani del nuovo album ’Uncle John’s band’ firmato dal grande chitarrista cresciuto nel Conneticut. Opportunità offerta stasera per la quinta edizione di Jazz a Forlì, ’Musica per libere menti’ dalle 21.15 al Naima Club, primo di sei rendez-vous realizzati di concerto con il Bologna Jazz Festival 2023. Attesissime le improvvisazioni di una triade assolutamente fuori dagli schemi.

Mercoledì 8 novembre alla Fabbrica delle Candele (piazzetta Corbizzi 30) ribalta per Bill Carrothers ’Solo’, altro grande protagonista della rassegna, uno dei virtuosi degli ottantotto tasti, tra i pianisti-composer più seducenti del globo per via della leggerezza di tocco, il dinamismo intrinseco e la maestria nell’inoltrarsi in un brano leggendone e interpretandone le strutture, perfino quelle armoniche, in termini di infinite modulazioni di densità.

Giovedì 9 novembre (ore 21.15) al Naima Club sfila l’Ana Popovic Band con la band leader serba che vive nella Grande Mela alla chitarra e voce, Davide Ghidoni alla tromba, Claudio Giovagnoli al sax, Michele Papadia alle tastiere, Buthel Burns al basso e voce e Dorran Burns alla batteria e voce.

Il giorno successivo (10) alla stessa ora, in sala Melozzo ribalta per il duo sublime Maria Pia De Vito (voce) e Roberto Taufic, chitarra. Raffinatezze alla Jobim, ma anche impulsi sperimentali e contemporanei, il lato anglofono sofisticato, nonché gli echi di una tormentata anima napoletana: Maria Pia De Vito sintetizza tutto questo. Roberto Taufic è uno dei chitarristi e più eclettici della scena jazz italiana, co-leader di dischi in duo apprezzati dalla critica.

Nel fine settimana (sabato 11) nella Sala San Luigi irrompe il Chris Potter Circuits che vede Potter dispensare meraviglie al sax tenore con James Francies al pianoforte e tastiere ed Eric Harland alla batteria.

Domenica 12, ore 12.30, al Ristorante Villa Carpena jazz lunch declinato sul pianoforte da Fabrizio Puglisi con Stefano Senni al contrabbasso e Alessandro Paternesi alla batteria.