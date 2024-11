Libero, in piazza il nuovo videoclip

Il giovane cantautore forlivese Edoardo Di Tondo, in arte Libero, ha scelto piazza Saffi come teatro del videoclip del suo nuovo singolo, regalando ai passanti che hanno assistito alle riprese un’esperienza emozionante col suo pianoforte e il suo sound autentico. "È stata un’esperienza bellissima – racconta Libero –, con tanti che si fermavano a guardare e ascoltare. Qualcuno registrava video con lo smartphone".

Libero mercoledì è rientrato da Roma, dove è stato ospite per la seconda volta ad Amici, il popolare talent show su Canale 5: è il primo artista forlivese a esibirsi su quel prestigioso palco, che molti giovani artisti sognano.

Il suo nuovo singolo, Non sono più per te, è in uscita oggi. Si tratta di una canzone d’amore ispirata a una storia vera e nata di getto, con tutta la carica emotiva di un’esperienza vissuta in prima persona. L’artista spera che il suo messaggio possa incoraggiare i giovani a ritrovare il coraggio di affrontare i sentimenti con sincerità.

Il videoclip sarà anche su YouTube e su tutte le principali piattaforme digitali. "Un ringraziamento speciale – sottolinea – va a Francesco Torroni per la performance alla batteria, ad Andrea De Giosa per la collaborazione e a tutti i videomaker e fotografi che hanno contribuito".