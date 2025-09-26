Libertas, si torna in pista. Nuovo coach e Facchinetti

Comincia il campionato di hockey inline e la Libertas Forlì è ai nastri di partenza della seconda stagione consecutiva in massima serie. E i Warpigs si apprestano alla nuova avventura con il cambio alla guida tecnica: in pancchina infatti è andato a sedersi Nicola Conforti.

Il neo-allenatore dei biancoblù, assai esperto, ha un passato da portiere sia su ghiaccio che inline e nella sua carriera ha allenato a Padova e a Ferrara, prima di accettare questa sfida in Romagna. Conforti sostituisce Rigoni, accasatosi in serie B a Ferrara. Oltre al tecnico, hanno salutato la maglia della Libertas anche Ballarin e Astolfi, rientrati a Bomporto, e Cipriano, ‘promosso’ a goalie titolare a difesa della porta di Verona.

A Forlì resta invece Daniele Facchinetti, la conferma più attesa dopo le ottime prestazioni all’Europeo di Cittadella con la maglia della nazionale. La sua riconferma è stata la priorità assoluta nelle scelte della società, che ha voluto e trovato l’intesa per assicurarsi ancora le sue prestazioni. Confermato anche Andrea Ustignani, che quest’anno sarà parte del gruppo fin da subito e farà da chioccia al nutrito manipolo di giovani provenienti dal vivaio che già l’anno scorso erano stati una bellissima sorpresa.

Sempre in rosa poi anche Ivo Mucchetti, ex Pattinatori Sambenedettesi, e Niki Bernardoni, ex Bolzano. Dietro Facchinetti, infine, ci saranno il classe 2005 Andrea Bellantonio e il 2007 Cristiano Cerato, anche lui ex Bolzano. Gli ultimi due innesti invece sono un portiere e un attaccante: Alessio Perpignani, frutto del vivaio forlivese, e Riccardo Carminucci, esterno proveniente dai Pattinatori Sanbenedettesi, dove ha giocato 21 partite firmando 19 reti e 10 assist.

L’obiettivo principale resta la permanenza nella massima serie, ma è inutile negare che la società biancoblù strizza l’occhio al quinto posto e ai conseguenti playoff ottenuti la scorsa stagione.

Il via al campionato è fissato già per domani: appuntamento alle 19.30 al pattinodromo di via Ribolle, quando arriverà il Cittadella. Quella veneta è una squadra che ha diverse novità rispetto all’anno scorso, in primo luogo allenatore e portiere, ma ha mantenuto giocatori importanti nei ruoli chiave con l’obiettivo di essere una delle protagoniste di questo campionato. "Subito una gatta da pelare per capitan Guerzoni e compagni – dicono proprio dalla società di via Ribolle –, ma siamo certi che i ragazzi ce la metteranno tutta per portare a casa il risultato" e partire quindi col sorriso.

e. ma.