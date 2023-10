Libri collocati nei sotterranei, non si ripeta l’errore

"Non ripetere l’errore", questo il monito con cui l’architetto Corrado Azzollini, direttore del Segretariato regionale del Mic per l’Emilia-Romagna, ha concluso il suo intervento all’inaugurazione della mostra ‘Sommersi salvati. Libri liberati dal fango’, inaugurata domenica scorsa al Seminario diocesano di Forlì con il coordinamento di Sauro Turroni.

L’evento inaugurale ha visto la partecipazione di tutti i soggetti che nelle settimane successive all’alluvione si sono adoperati per il salvataggio dei libri del Seminario e ha restituito in modo esemplare il senso profondo del coinvolgimento corale di istituzioni e di centinaia di volontari. L’allestimento delle splendide fotografie di Silvia Camporesi e dell’intenso video di Mara Moschini e Marco Cortesi nei locali alluvionati della biblioteca permette di toccare in modo immersivo e con grande intensità emotiva la drammaticità dell’evento, che ha visto il danneggiamento, in molti casi irreparabile, di migliaia di libri.

L’accorato monito del direttore non deve dunque lasciare indifferenti. La nostra sezione di Italia Nostra ha sollecitato più volte le istituzioni a non collocare libri e musei nei locali sotterranei, da palazzo Romagnoli all’ex Santarelli, alla nuova ala dei Musei San Domenico. Le istituzioni, quando hanno risposto, hanno affermato che non intendono modificare decisioni già prese.

I cinque libri restaurati esposti in mostra, così vulnerabili e con i segni dell’alluvione che nessun restauro potrà mai cancellare del tutto, sono testimoni silenziosi della necessità di evitare nuove tragedie. Quei libri sono altresì il germe di una ripartenza, per la quale occorreranno – come per il patrimonio comunale che è stato possibile salvare dall’alluvione – un’attenta pianificazione di azioni preventive e lo stanziamento di ingenti risorse, che ci si augura non vengano disperse in azioni estemporanee.

Il consiglio direttivo

di Italia Nostra,

sezione di Forlì