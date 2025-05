Libri come sistemi di difesa: ecco ’Argini’

Parte venerdì alle 21 al Parco della Resistenza di Santa Sofia la rassegna letteraria ‘Argini’ promossa da Sophia in libris e da ArchiMedia. "Argini, come le barriere che contengono i fiumi dal rischio di straripamento. Sistemi di difesa che vanno tutelati e monitorati – precisano gli organizzatori – perché episodi come quelli occorsi durante l’alluvione del 2023 e seguenti non si ripetano più". Sarà presentato il libro di Gaja Cenciarelli ‘A scuola non si muore’ (Marsilio), in dialogo con Corrado Ravaioli.

Si continua sabato con un triplo appuntamento. Il primo alle 10,30 sempre al Parco della Resistenza con Alessia Canducci, attrice che dedicherà un incontro alle famiglie e ai bambini dai 4 agli 8 anni, pieno di brani divertenti, nonsense, albi illustrati e letture spassose. Un momento speciale per ridere insieme e scoprire il piacere della lettura. A fine incontro, Alessia sarà disponibile per consigliare libri a genitori e figli curiosi. Alle 18,30 Ilaria Tagliaferri con ‘Quando arriva la musica’ (Topipittori) ci accompagna in un viaggio dolce e profondo, dove la musica diventa rifugio, forza, identità. Dialoga con l’autrice Elvira Bandini. Un cadavere nel fiume.

"Un ragazzo convinto di averlo ucciso, ma la verità, come spesso accade, è un labirinto fatto di ricordi, bugie, segreti di famiglia". Con ‘Tremi chi è innocente’ (Einaudi), Barbara Frandino, alle 21, firma un noir familiare ironico e profondo, dove la ricerca della verità diventa un viaggio nelle ferite di tre generazioni. Un romanzo che ci sfida a guardare negli angoli più scomodi di noi stessi. Dialoga con l’autrice Cecilia Locatelli. Ingresso libero.

La rassegna si chiude domenica con una escursione guidata letteraria insieme ad Emiliano Conficoni in partenza alle 9 da Trappisa di Sotto nella valle di Strabatenza. Un anello di 10 km tra natura, parole e paesaggi, per arrivare, al tramonto, all’incontro con Valeria Tron e il suo romanzo ‘Pietra dolce’ (Salani). Un romanzo corale, intenso e poetico, dove l’amicizia resiste e l’amore sopravvive. Rientro previsto alle 17 (in tempo per l’incontro con l’autrice). Prenotazione: www.trappisa.it/arginifestival.

La rassegna ha il sostegno del Comune di Santa Sofia, della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e di Romagna Acque, il patrocinio del Parco nazionale e la collaborazione di diverse realtà locali, in particolare il Vecchio Comune Guesthouse, Sportello Unico delle Famiglie Asp, il Rifugio Trappisa di Sotto, La Bottega dell’invisibile di Forlimpopoli (libreria e piccola casa editrice), Il Maggio dei libri, Città che legge e Ligaben guida escursionistica.

Oscar Bandini