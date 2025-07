Libri come strumenti di confronto. Il bookclub di ’Pagine Sorelle’

Non c’è algoritmo che tenga: per far incontrare davvero le persone basta ancora un divano, qualche libro e la voglia autentica di ascoltarsi. Così, tra le pareti di un salotto forlivese, ha preso vita ‘Pagine Sorelle’, un gruppo di lettura tutto al femminile nato non per moda, ma per necessità di intimità e confronto, e che oggi è diventato un’associazione culturale con oltre 120 iscritte. "Il book club è partito ‘dal basso’ – racconta Ilaria Spadaccini, presidente dell’organizzazione –: amiche e parenti spesso mi chiedevano di creare uno spazio d’incontro dedicato ai libri. Abbiamo iniziato con un piccolo gruppo di 8-9 persone tutte accomunate dalla passione per la lettura come strumento per rendere profondo il pensiero. Nel tempo siamo cresciute e abbiamo creato l’associazione, che oggi è anche un luogo intimo dove raccontarsi e fare nuove amicizie. Per noi i libri sono casa".

Le regole del ‘gioco’ sono semplici e condivise. "Ci troviamo una volta al mese, proponiamo alcuni testi che poi mettiamo ai voti: quello più scelto sarà il volume della volta successiva", spiega Giulia Spagnolo, una delle consigliere. Il limite di partecipanti per ogni incontro di lettura è fissato a 20, per garantire uno scambio autentico. "Facciamo due turni, dalle 18 alle 20 e dalle 20 alle 22, alla libreria Mondadori al Mega di Forlì, alla Kairos Libreria di Forlimpopoli e all’Ubik di Cesena. Abbiamo tantissime persone in lista d’attesa".

Il nome del book club è una vera dichiarazione d’intenti: "C’è il pregiudizio che le donne si facciano la guerra le une con le altre, che non possa nascere nulla di buono da tante donne messe insieme. Noi volevamo combattere questo stereotipo – prosegue –: crediamo nel concetto di sorellanza e volevamo sottolineare che se ci uniamo possiamo dare vita a qualcosa di bello e molto più grande di quanto potremmo fare da sole. Gli uomini sono i benvenuti, anche se ancora sono pochi".

Ma ‘Pagine Sorelle’ è diventato molto più di un semplice gruppo di lettura. "Organizziamo anche tanti altri eventi per le associate dove il filo conduttore è la letteratura e l’arte – spiega Spadaccini –: ad esempio, c’è ‘Pagine Pellicole’, dove mettiamo insieme il testo da cui poi è stato tratto il film, lo guardiamo insieme davanti a una buona pizza; il book club d’inglese e quello in francese con cadenza bimestrale; il ‘Ritiro libroso’, dove organizziamo gite culturali".

Tra le letture recenti, c’è il romanzo della forlivese Nicoletta Verna, ‘I giorni di vetro’: "Il libro narra le vicende di Redenta durante la Seconda Guerra Mondiale. Ci è piaciuto molto. Abbiamo visitato il museo della Resistenza di San Sepolcro, e siamo state anche a Castrocaro insieme all’autrice, che ci ha mostrato i luoghi che l’hanno ispirata".

Infine, pochi giorni fa l’incontro con la scrittrice Paola Barbato: "Ci ha parlato del suo ultimo giallo ‘La torre d’avorio’, e poi abbiamo partecipato a una divertente cena con delitto. Stiamo già programmando i prossimi eventi", conclude la presidente. ‘Pagine Sorelle’ è un gruppo nato per leggere insieme, ma che in fondo racconta qualcosa di più: che un libro, se condiviso, può diventare casa.