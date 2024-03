"Libri e quadri del mio prozio donati al paese"

Nel recente Open day della Biblioteca di Modigliana, Micaela Pazzi ha presentato la relazione sul prozio ‘Michele Campana e la sua donazione’.

Campana (Modigliana 1885 - Firenze 1968) partì da Modigliana diciassettenne e si trasferì a Firenze: il giornalista fu anche scrittore, poeta, conferenziere e critico d’arte ottimamente inserito nell’ambiente culturale. Divenne direttore di importanti giornali: ‘Il Giornale del Commercio’ di Firenze, ‘La Toscana’ di Livorno, ‘L’Arena’ di Verona, il ‘Corriere Padano’ di Ferrara e autore di una trentina libri.

Campana fu nominato socio onorario dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana nel 1965, per nomina dell’amico sindaco e presidente del sodalizio Gilberto Bernabei, e fu sempre molto legato al borgo natio, tanto che regalò al Comune 574 suoi libri cui aggiunse un’altra donazione di oltre 70 dipinti, negli anni ‘50-‘60, che fu esposta nel 1999 in occasione dell’inaugurazione della locale pinacoteca.

Pazzi, è rimasta soddisfatta dalla presentazione?

"Mi ha colpito molto l’attenzione che ha riscosso l’evento ed anche successivamente. Purtroppo l’orario era sfortunato e tirato e subito dopo c’era la presentazione di un libro. Spero in un’altra occasione per avere più tempo e altro orario".

Si tratta di libri importanti?

"Sì, e di una donazione protratta nel tempo: la prima negli anni ‘20 dello scorso secolo e poi in varie tranches tra la fine degli anni ‘50 e il 1965. I libri spaziano dall’arte alla storia nazionale ed estera, romanzi e libri di narrativa e opere teatrali, commedie e tragedie. Ci sono numerose biografie di personaggi famosi. La maggior parte di questi libri sono autenticati e si fregiano di autografi e dediche di letterati che avevano donato le loro opere a Campana. Altri li ha scritti lui".

E’ stata una catalogazione difficile?

"Si, perché i libri dopo più di 60 anni di abbandono e incuria, nonostante ne facessi richiesta sin dal 1995, sono tornati alla luce e sono stati catalogati solo per merito dell’attuale bibliotecaria Erika Nannini. Ne mancano molti e per decenni non sono stati fruibili al pubblico, perché molti erano ‘imboscati’ in stanze, scatoloni, scaffalature, scantinati e usati anche nei quadri dell’800 al posto di libri senza valore".

E i 70 quadri?

"Anch’essi erano dispersi negli uffici comunali, nella casa di Don Giovanni Verità, alcuni spariti per sempre altri riapparsi magicamente. Opere di rilievo di Gordigiani, Baccio Maria Bacci, Gatti, Spadini, Barbieri, Servolini e Baccarini".

Giancarlo Aulizio