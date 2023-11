Libri estratti dal fango. Volontario friulano alla mostra dei volumi che aiutò a recuperare

Livio Zuccolo, il volontario friulano che si è occupato del recupero dei preziosi libri della biblioteca del Seminario vescovile danneggiati dall’alluvione, nella giornata di ieri è tornato a Forlì. Per otto giorni ha estratto dal fango, nel giugno scorso, i volumi salvandoli dalla distruzione. Livio vive a Gonars, in provincia di Udine, e offre il suo contributo alla Protezione civile friulana sia in Italia che all’estero. "Sono stato per due volte anche in Ucraina lo scorso anno – spiega – portando aiuti alimentari in alcune città, fra cui Leopoli, provate dalla guerra".

Zuccolo ha visitato la mostra fotografica allestita in Seminario accompagnato dalla moglie e assisterà stasera anche alla partita all’Unieuro Arena tra Forlì e Udine, essendo tifoso della squadra bianconera. "Dopo aver subito cinque sconfitte nelle ultime sfide – afferma sorridendo – è ora di tornare a vincere". Nel giugno scorso era sulle tribune del Palafiera a supportare i giocatori friulani insieme ai tanti volontari presenti in Romagna per liberare dal fango e dall’acqua le case dei forlivesi vittime dell’alluvione. Insieme a Virgilio Mazza, ex preside e anche lui volontario forlivese, ha passato in rassegna le foto esposte nei locali del Seminario che ricordano la fatica e l’impegno di tante persone in quei giorni pieni di solidarietà.

"Abbiamo condiviso la catena umana per estrarre i libri dall’archivio allegato – ricorda – sostenendoci e diventando amici". Virgilio e Livio uniti nel portare in superficie le cassette con i libri recuperati dalla biblioteca invasa da acqua e fango, ma divisi dalla passione cestistica: uno tifoso di Forlì, l’altro di Udine. Ora le stanze sono state ripulite, anche se sono ancora evidenti i segni del passaggio dell’alluvione "con l’acqua che arrivava al ginocchio – ricorda Zuccolo – e uno scenario di distruzione tutto intorno a noi. Ricordo ancora l’umidità e l’odore nauseante che proveniva dal seminterrato, con i Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, la Protezione civile e i tanti volontari provenienti da tutta Italia che non hanno mai smesso giorno e notte di impegnarsi al massimo".

Guardando le immagini della mostra, i preziosi volumi salvati e restaurati grazie al lavoro degli specialisti della Biblioteca nazionale di Firenze, i reperti esposti, i caschi degli operatori, i guanti, gli occhiali e le cassette con cui si portavano i libri in superficie si commuove e gli occhi si fanno lucidi. "E’ stato bello poter essere utile in quei giorni – conclude Zuccolo – e aver stretto anche amicizie che rimarranno nel tempo".