Libri Gratuiti alla Biblioteca Gino Bianco, Portali a Casa Tua!

Domani dalle 15.30 alle 19.30 e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 alla Biblioteca ’Gino Bianco’ della Fondazione Alfred Lewin, via Duca Valentino 13a, saranno resi liberi volumi di storia, filosofia, economia, sociologia e letteratura, che ci si potrà portare a casa. L’iniziativa si propone di valorizzare i libri scartati dal catalogo perché in doppia o tripla copia, dando loro una seconda vita. Si tratta di materiali in buone condizioni d’uso a cui offrire un’altra opportunità di essere letti.

Chi volesse contribuire a far continuare il ’mercatino’, può contattare nei giorni successivi la biblioteca, che è disponibile a valutare donazioni: [email protected]; 0543.36698.