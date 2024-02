Libri, incontro con Irene Doda

Forlì Città Aperta e Biblioteca Iris Versari propongono oggi (via Fossato Vecchio 2/D, ore 18) la presentazione del libro ‘L’utopia dei miliardari. Analisi e critica del lungotermismo’ (ed. Tlon) di Irene Doda. "Se il mondo va a fuoco oggi, allora la soluzione sarà trasferirci su Marte tra duecentomila anni – scrivono gli organizzatori dell’incontro –. Il lungotermismo è la filosofia che sta prendendo sempre più piede tra i miliardari e promette un futuro prospero ma molto lontano. Ma ignorare le questioni più immediate potrà davvero salvare l’umanità?". L’autrice, nata in Brianza, vive in Romagna e si occupa di temi legati a lavoro e tecnologia.