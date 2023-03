Libri, ‘La Resistenza delle donne’ al Mentore con l’autrice Tobagi

Sarà presentato stasera alle 21 al Teatro Mentore di Santa Sofia l’ultimo libro della giornalista e ricercatrice storica Benedetta Tobagi ‘La Resistenza delle donne’, un documento inedito che ricostruisce e dà nuova luce al ruolo femminile in un periodo chiave della storia italiana. A dialogare con l’autrice ci sarà Corrado Ravaioli, dell’agenzia Archimedia, che ha curato l’incontro insieme al Comune con la collaborazione della sezione locale dell’Anpi. A rendere ancora più viva la voce delle donne raccontate sarà l’attrice Beatrice Buffadini con alcune letture estratte da libro. Le donne furono protagoniste della Resistenza: prestando assistenza, combattendo in prima persona, rischiando la vita. Una ‘metà della Storia’ a lungo silenziata a cui Benedetta Tobagi ridà voce e volto, a partire dalle fotografie raccolte in decine di archivi.