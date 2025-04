‘Libri liberi’, mercatino gratuito per tutti alla Biblioteca Gino Bianco

Alla Biblioteca Gino Bianco della Fondazione Alfred Lewin (via Duca Valentino 13a) si tiene oggi e domani ‘Libri liberi - Mercatino gratuito dei libri’. Oggi l’orario di apertura è dalle 15 alle 19; domani dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Saranno resi liberi volumi di storia, filosofia, economia, sociologia, letteratura, sul movimento operaio e socialista, romanzi e altro, che ci si potrà portare a casa. L’iniziativa si propone di valorizzare i libri scartati dal catalogo perché in doppia o tripla copia, dando loro una seconda vita, in un’atmosfera informale e di incontro. Si tratta di materiali in buone condizioni d’uso a cui offrire un’altra opportunità di essere letti. Chi vuole contribuire a far continuare il ‘mercatino’ e a farlo crescere, può contattare nei giorni successivi la Biblioteca Gino Bianco (info@alfredlewin.org e 0543.36698).