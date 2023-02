Libri: si parla del ‘Sentiero degli Alpini’

‘Il sentiero degli Alpini, da Forlì al Monte Falco’ è il titolo del libro-guida che sarà presentato oggi in Comune a Forlì, alle 15.30 nella sala Randi (l’ingresso per accedervi è posto in via delle Torri 13). La presentazione della pubblicazione del Cai sarà introdotta dalla presidente del consiglio comunale, Alessandra Ascari Raccagni, cui seguiranno l’introduzione del presidente del Cai, Maurizio Sirri, e del capogruppo delle penne nere Carlo Augelli, e la relazione di Gabriele Zelli. Le conclusioni sono affidate a Giorgio Assirelli, curatore della guida, e ad Enrico Panzavolta, che ha seguito il progetto per il Cai.

Il percorso del sentiero degli Alpini segue le valli e i crinali dell’alto Bidente e dell’alto Rabbi, fino alle pendici del Falterona. Si tratta di una guida molto utile per escursionisti e amanti della natura e del nostro Appennino.

q. c.