Libro edito da Bauci con Associazione Akab

E’ in corso il preorder, fino al 1° novembre, di ‘Human Kit’: primo libro nato dalla collaborazione editoriale tra Associazione Akab e Bauci Press (indirizzo https:baucipress.bigcar tel.comproductpre-order-akab-human-kit). Edito nel 2013 per Alessandro Berardinelli Editore, torna ora con una nuova veste in serigrafia a cura di Bauci Press. Il volume ‘Human Kit’ è un leporello di 18 pagine, formato 14x19, stampato in serigrafia a due colori (nero e oro), rilegato a mano su carta Favini Bamboo Natural, a 50 euro.

Solo chi partecipa al preorder riceverà anche una stampa su cartoncino 2 mm e lo human kit stampato in 3D, entrambi quindi in edizione limitata (spedizione gratuita inclusa per l’Italia).

Il racconto riguarda un disegnatore rinchiuso in un laboratorio dove il suo corpo verrà modificato per accogliere la visione di Dio. Sarà quindi il primo essere umano a guardare in faccia il suo Creatore. Un libro tra horror e ricerca spirituale, dove AkaB indaga lo scopo del suo disegnare e l’esistenza umana.

L’associazione culturale no profit Akab ha lo scopo di divulgare l’opera di Akab; Bauci Press è u-na casa editrice specializzata in libri stampati in serigrafia e rilegati a mano, fondata a Modigliana l’anno scorso da Samuele Canestrari, Noemi Gurioli e Marta Ghezzi; ha già dato alle stampe ‘Trentadue’ di Denise Rocchi e ‘Gattonde e Big Paperolla: prova a prendermi’ di Valo.

Giancarlo Aulizio