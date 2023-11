Libro per l’infanzia con Monia Monti

Alle 17.30 presso la Mondadori del Mega, in corso della Repubblica, Monia Monti presenterà il libro per l’infanzia ‘Giochiamo a meditare. Per ritrovare calma e serenità in un mondo che corre veloce’ (Red edizioni). Il testo è pensato per promuovere la meditazione infantile e l’incontro è rivolto a genitori, nonni, insegnanti e operatori del sociale.