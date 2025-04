Libro sui luoghi di Campana, domenica la presentazione

Sarà presentato domenica alle 17 a S. Sofia, nella sala Zangheri di Palazzo Nefetti, il libro di Andrea Benati Romagnoli ‘Terra d’umanesimo. Sul pellegrinaggio di Dino Campana alla Verna’ (Mario Pagliai Editore). Una pubblicazione originale e ben strutturata sul cammino compiuto dal poeta Dino Campana (foto) nel settembre 1910 da Campigno (Marradi) alla Verna lungo il crinale dell’appennino (Castagno d’Andrea S. Godenzo, Campigna, Stia, Bibbiena).

Un cammino vissuto in presa diretta dall’autore e raccolto nei memorabili Canti Orfici nel 1914. Benati ha ripercorso più volte i sentieri che l’immaginifico poeta marradese, tra le voci più alte della poesia del primo ‘900, calcò in quei giorni, cercando di ricostruire minuziosamente l’itinerario consultando fonti documentarie, una vasta bibliografia, archivi, carte topografiche, carteggi e parlando con decine di persone. Un libro che non è una guida escursionistica, ma che fa riflettere sull’uomo e il poeta rendendo giustizia a lui e ai monti che attraversò e ora protetti in gran parte dal Parco nazionale.

La presentazione è promossa da Sophia in libris e Parco nazionale col patrocinio del Comune. A moderare i lavori, dopo i saluti degli organizzatori, Oscar Bandini del Carlino.