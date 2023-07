Licenziati due operai a Forlì, la Cgil: "Atto pretestuoso: lo impugniamo"

La Cgil impugna il licenziamento di due operai dipendenti di un’azienda del mobile imbottito. Si tratta di due lavoratori stranieri, dipendenti a tempo indeterminato. "I due – scrive una nota della Fillea-Cgil, che segue il segmento produttivo specifico – sono dipendenti della ’G3’, iscritti alla nostra organizzazione sindacale, che negli ultimi tempi avevano assunto il ruolo di rappresentanti sindacali aziendali per la Fillea Cgil di Forlì Cesena. Entrambi sono stati licenziati con lettera raccomandata del 15 luglio, dopo un periodo di sospensione cautelare aperto nei loro confronti da parte aziendale, in quanto ritenuti non disponibili a partecipare ad un corso di formazione".

"A nulla è servita la lettera inviata – sottolinea la Fille – dove si evidenzia la totale contrarietà rispetto a quanto contestato, dove si ignora il merito e le giustificazioni riportate, dove si esplicita come la mancata partecipazione al corso proposto non fosse reale e la motivazione pretestuosa. Abbiamo quindi impugnato il licenziamento; l’obiettivo è il reintegro dei due lavoratori".