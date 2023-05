Liceo classico in festa Letture, teatro e musica

Letture di poesie, recitazioni teatrali, concerti, dibattiti. È ricco il menù di iniziative che saranno proposte domani dal Liceo classico ’Morgagni’, in occasione della rassegna ’Notte Nazionale del Liceo classico’, giunta alla nona edizione. L’idea di partenza si è rivelata vincente: nata per dimostrare in maniera evidente che il curricolo del Classico era ancora pieno di vitalità ed era popolato da studenti motivati, ricchi di grandi talenti e con abilità e competenze che oltrepassavano di gran lunga quelle richieste a scuola, la Notte Nazionale del Classico ha ormai fatto breccia nell’opinione pubblica.

Dalle 18 fino alle 24, nell’istituto di viale Roma, si partirà con un saluto del dirigente scolastico Marco Lega (aula magna Icaro 1), quindi esibizione di sirtaki (Sala delle Costellazioni), poi si svolgeranno varie performance che vedranno come protagonisti gli stessi studenti. Si parlerà di Dante, di Ovidio ma anche dell’antenato del sudoku. Chiusura alle 23,30 con la lettura del testo finale delle Argonautiche di Apollonio Rodio, ’La notte di Medea’ e con un brano musicale. Info.www.morgagni.cloud