L’idea: "Così facciamo rivivere i mezzi dei nonni"

"Usare la bici è una scelta ecologica: lo è ancor di più se, anziché partire da zero, si recupera un vecchio telaio. Rimettere su strada la bici di quando si era ragazzini o quella appartenuta, in passato, al babbo o al nonno, non è soltanto nostalgia: ora più che mai, è un gesto responsabile, buono per l’ambiente e per noi". A parlare è il forlivese Marco Manzecchi, ideatore di Ruggine Cicli: un vero e proprio laboratorio artigianale, allestito nel garage di casa sul modello delle antiche officine meccaniche. Uno spazio in cui Manzecchi coltiva la sua passione: quella per le due ruote, o meglio per il ‘vecchio’, com’egli stesso ama definire le biciclette rinvenute nei garage polverosi, magari ricoperte di ruggine e inutilizzabili. La sfida, ogni volta, è farle rivivere dopo una ricerca attenta, quasi filologica, di pezzi e materiali di ricambio. "Anche il recupero di una vecchia bici è un processo creativo – dichiara –. All’inizio neppure io riesco a intravedere il risultato finale: l’unica certezza è che si tratterà di un pezzo unico".

Oltre ai progetti commissionati dai clienti, l’artigiano forlivese – che nella vita fa tutt’altro e si dedica a ‘Ruggine’ nel tempo libero – ha creato, negli anni, anche una collezione personale di ‘vecchie glorie’. "Vado alla ricerca di bici provenienti da officine meccaniche che hanno fatto la storia della manifattura locale, dagli anni Venti del Novecento in poi – racconta –. Quasi tutte hanno chiuso i battenti: in città gli unici superstiti sono Servadei e Cipollini, che ormai ha 85 anni. I meccanici che assemblavano le biciclette con il proprio marchio sono andati scomparendo: ora si limitano alle piccole riparazioni, poiché, in molti casi, la manutenzione di una bici supera il costo di una nuova, specie se si tratta dei modelli in vendita nei centri commerciali. Le persone non si affezionano più agli oggetti come un tempo". Restituire una seconda vita a una bicicletta ha un valore aggiunto, dice Manzecchi, perché "significa proseguire una tradizione preziosa. Ci facciamo custodi di un’eredità e la tramandiamo alle generazioni future, affinché siano consapevoli dell’importanza del lavoro manuale". Ruggine Cicli ha all’attivo numerose collaborazioni con altre realtà del territorio, dal negozio di fiori e oggettistica Bosco a ManifatturePico per la realizzazione di borse e borselli, fino a Sabba 1963, negozio di abbigliamento in via Isonzo che, peraltro, è stato devastato dalla piena di metà maggio.

A proposito di alluvione, Manzecchi ha messo in vendita uno dei pezzi più pregiati della sua collezione – una Legnano del 1970 – per sostenere gli asili nido dell’associazione ‘Il trenino’ di Villanova, colpiti dall’alluvione. Chiunque sia interessato può contattarlo sulla pagina Instagram ‘Ruggine Cicli’.

Maddalena De Franchis