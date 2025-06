L’identikit di chi soffre: "Vulnerabili sotto molti aspetti. E vivono in solitudine profonda"

Non solo numeri, ma "persone con storie, attese, speranze e delusioni". Con queste parole il vescovo della diocesi di Forlì Bertinoro, Livio Corazza, ha introdotto la presentazione del ‘Report sulla povertà’ della Caritas. "Dobbiamo sempre pensare ai volti di queste persone – prosegue Corazza – e ricordare che Caritas rappresenta comunità intere alle quali porta freschezza di vita. Questo bilancio è importante soprattutto perché indica strade ed è, quindi, utile per leggere come proseguire".

Corazza, poi, invita a "non fermarsi alle questioni materiali", ma di tenere sempre conto "della relazione e dell’ascolto". Cita, poi, le parole di Papa Leone IV che ha "invitato a mettere sempre al centro la dignità della persona e a fare scelte coraggiose, perché nessuno potrà impedirci di camminare con gli ultimi e servire i poveri".

A commentare i dati è Filippo Monari, direttore della Caritas di Forlì-Bertinoro: "Tramite il report possiamo impostare meglio il nostro servizio". Poi passa a parlare del territorio della diocesi: "Siamo fortunati perché abbiamo relativamente pochi casi di povertà estrema e contestualmente siamo ricchi in termini di solidarietà e valori: un patrimonio che dobbiamo stare attenti a custodire e tutelare per il futuro, in un periodo di paure e cambiamenti storici come quello che stiamo vivendo. Le situazioni di povertà che abbiamo qui, però, sono multidimensionali: le vulnerabilità sono tante e in molti campi diversi, e non dobbiamo smettere di interrogarci sulla solitudine profonda che vivono tante persone. Tutti meritano una comunità per crescere e vivere".

Monari analizza anche i cambiamenti nel settore del welfare, con parole che fanno riferimento anche alla riforma della disabilità ‘Progetto di vita’ che si sta testando a Forlì-Cesena, una delle province ’pilota’, in cui la legge è entrata in vigore già nel 2025: "Tante cose stanno cambiando e si cerca di mettere sempre di più la persona al centro: quello che cerchiamo da sempre di fare noi con Caritas".

La conclusione della mattinata è stata lasciata all’assessora al Welfare Angelica Sansavini, per tanti anni impegnata proprio nel terzo settore come presidente di Domus Coop: "Voglio esprimere profonda gratitudine per ciò che realtà come Caritas fanno per la città e le persone che la abitano. Siete antenne sul territorio che offrono un’azione concreta, anche preventiva, rispondendo a necessità alle quali, siamo onesti, l’Amministrazione da sola non potrebbe far fronte". A maggior ragione perché ritiene il sodalizio di Forlì-Bertinoro, "una realtà che non esiste da nessun’altra parte. Certo, dobbiamo ancora migliorare, ma è importante fermarsi per ringraziare e riconoscere ciò che viene offerto ogni giorno a chi ha bisogno, senza chiedere nulla in cambio".

Sofia Nardi