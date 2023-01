L’identità ebraica nell’architettura

Oggi, alle 17, si terrà a Palazzo Romagnoli l’incontro ‘Ebrei, e sinagoghe: architettura, comunità, identità‘ con Andrea Morpurgo, storico dell’Architettura. Morpurgo, che ha conseguito il Master of Excellence in Architecture presso il Berlage Institute di Rotterdam e il Dottorato di Ricerca in Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica al Politecnico di Torino, è anche membro della giunta della Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia. L’evento è presentato da edit91 in collaborazione con il Comune, il Cidi di Forlì e la Fondazione Alfred Lewin.

ste. bau.