Life365.eu, si alza il sipario:: "Ripartiamo con ambizione"

Su il sipario. È stata presentata ieri la nuova Libertas Volley Forlì, ai nastri di partenza del suo quinto campionato consecutivo di serie B1, che prenderà il via l’11 ottobre dal Villa Romiti, nuova casa pro-tempore della pallavolo mercuriale. Presso il quartier generale del main sponsor Life365.eu, che per il secondo anno consecutivo ha rinnovato la partnership con il club di viale della Libertà, è toccato al vice presidente Riccardo Molinari il compito di aprire le danze, ricordando i numeri del rigoglioso settore giovanile biancoblù, composto da circa 600 atlete, e garantendo che la prima squadra "riparte con grandi ambizioni e voglia di fare bene, dopo le fatiche dello scorso anno". Già, perché la Libertas è reduce da un’amarissima retrocessione, consumatasi ai playout nel fatal Verona, fortunatamente poi scongiurata grazie all’acquisizione di un titolo di serie B1.

A guidare il nuovo corso sarà coach Nello Caliendo (ieri impossibilitato a presenziare), assistito dal vice Fabrizio Lini, che ha illustrato i piani per la stagione 2025-26: "Abbiamo allestito una squadra totalmente rivoluzionata, con ragazze autoctone e altre provenienti da fuori regione, inserita in un girone molto competitivo che annovera formazioni del calibro di Bologna, Valdarno, Campagnola Emilia, ma anche Ravenna che si è rinforzata e che affronteremo all’esordio. L’obiettivo è fare del nostro meglio, solo il tempo dirà dove potremo arrivare".

Gli fa eco Francesca Folli, unica superstite della diaspora estiva e neo capitano della squadra (il vice sarà invece la nuova palleggiatrice Giulia Picchi): "Partiamo con buoni presupposti e tanta voglia di fare, sperando di trovare presto quella quadra che ci possa consentire di disputare una bella stagione".

A margine della presentazione, è intervenuto l’assessore allo sport del Comune di Forlì, Kevin Bravi, il quale ha annunciato "investimenti per un milione di euro per ristrutturare il Ginnasio sportivo e restituirlo al più presto rimodernato e pronto per altre battaglie".

La rosa. Palleggiatrici: Giulia Picchi (provenie dal Volley Santa Teresa di Riva), Sofia Casali (Angelini Cesena). Opposti: Rita Arcangeli (Giusto Spirito Rubiera), Francesca Folli. Schiacciatrici: Carlotta Montini, Lara Salvestrini (Volley Santa Teresa di Riva), Angelica D’Aurea (Sport Pride Us), Alessia Turini (Baia del Marinaio Cecina). Centrali: Anna Casotti (Bsc Volley Sassuolo), Lucrezia Perletti (Volleyball Casalmaggiore), Gioia Calcinari (Megabox Vallefoglia). Liberi: Nui Calisesi (Angelini Cesena), Matilda Marello (Volley Bergamo 1991).

Marco Lombardi