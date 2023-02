Like e condivisioni sul web, ’Forlì che Brilla’ ha tre vincitrici

Sara, Penelope e Roberta sono le tre vincitrici del contest creativo lanciato dal Comune di Forlì in occasione di ’Forlì che Brilla’ per premiare le foto più belle scattate dai clienti delle attività commerciali del centro storico durante le feste natalizie. Le foto dei partecipanti, immortalati all’interno dei locali e negozi aderenti all’iniziativa, sono state pubblicate sui canali social di Forlì nel Cuore (Facebook e Instagram) e votate virtualmente dai cittadini attraverso like, commenti e condivisioni dal 6 al 13 gennaio 2023.

Le tre autrici degli scatti che hanno ricevuto più interazioni sono state premiate nella giornata di ieri dall’assessore Andrea Cintorino, con un buono da spendere nell’attività all’interno della quale è stata scattata la foto. Al primo posto Profumeria Romagnola (Piazza Saffi); premio: 300 euro, vincitrice: Sara. Al secondo: Allaccia e Slaccia (via dei Filergiti); vincitrice Penelope. Al terzo: MegaForlì di corso della Repubblica; vincitrice Roberta (tutte nelle foto a fianco).