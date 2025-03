Liliana Santandrea espone i suoi paesaggi industriali

All’oratorio di San Sebastiano, Forlì, è allestita fino al 23 marzo la mostra ‘Imperfect Island’ di Liliana Santandrea. La rassegna è stata curata da Angelamaria Golfarelli nell’ambito delle iniziative per la Giornata Internazionale della donna.

Liliana Santandrea è residente a Bagnacavallo, è stata allieva di Giulio Ruffini in particolare per l’attività incisoria ed ha svolto il ruolo di direttrice didattica nella scuola comunale d’arte ‘Bartolomeo Ramenghi’. Ciò che identifica l’impegno artistico di Santandrea è il rapporto fra la natura, l’uomo e il mondo industriale, come si osserva nelle opere pittoriche, realizzate con tecnica mista e incisioni su carte e gesso della attuale mostra, che invitano a profonde riflessioni. Le forme dei paesaggi si collocano fra finito ed astratto in cui la materia cromatica stesa con la spatola offre una visione misteriosa ed anche inquietante che avvolge completamente la scena.

"I paesaggi industriali delle sue opere – sostiene Angelamaria Golfarelli – infatti, narrano attraverso le atmosfere estranianti di periferici insediamenti, architetture spettrali di fabbriche che definiscono i confini di un territorio dove e fumi abbondanti che escono dalle ciminiere, si fondono in un unico e sempre uguale orizzonte che lontano da ogni monotonia sottolinea invece quanto il lavoro sia necessario ad un autentico riconoscimento dell’individuo e della sua dignità". Particolarmente interessanti sono anche le incisioni e le stampe su gesso che eccellono per la precisione e originalità tecnica.

Orari di visita: l’oratorio di San Sebastiano è aperto dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle 18, poi il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle 15 alle 18,30. Rimane, invece, chiuso il lunedì. Per informazioni: 348.9508631

Rosanna Ricci