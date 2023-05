L’illusione svanita Villafranca allagata "Pensavamo che il peggio fosse passato"

di Martina Rossi

È arrivata con 24 ore di ritardo la tragedia a Villafranca, che durante la notte tra mercoledì e giovedì è stata sommersa dall’acqua. Ieri pomeriggio era quasi impossibile distinguere la strada, i ponti, i cartelli. Tutti i riferimenti sono stati spazzati via. Davanti agli occhi solamente un enorme lago che continuava con forza a scorrere e ad espandersi. Due sono stati i fattori scatenanti: la rottura dell’argine del fiume Montone, dal lato di Reda (nel territorio comunale di Faenza) e l’esondare del Cer, il Canale Emiliano Romagnolo.

"Pensavamo di averla scampata, che i giorni peggiori fossero passati, e invece ora l’acqua è troppa per riuscirla a gestire", così descrive la situazione Giancarlo Villa, abitante di Viallafranca e proprietario della società agricola ‘Fratelli Villa’. Fortunatamente, l’abitazione di Giancarlo non ha subito grossi danni, è raggiungibile quanto meno, ma il pensiero dell’uomo va ai concittadini: "Sopra il canale la situazione è stabile, mentre sotto le persone sono isolate, impossibilitate a muoversi e circondate da più di un metro d’acqua".

Dalla notte di mercoledì gli elicotteri si aggirano sopra al quartiere, portando cibo e beni di prima necessità, insieme agli uomini dell’esercito, a coloro che non possono muoversi. È questo l’unico modo per raggiungerli, per essere loro d’aiuto. Villa inoltre racconta che "il canale è sempre stato un bene, una salvezza per il quartiere. Non ci aspettavamo che in quest’occasione potesse essere la nostra condanna. Ma la colpa non è di nessuno". Inoltre, l’agricoltore racconta come 10 anni fa si era pensato di ripulire gli argini del Cer e del fiume Montone, ma poi non si è mai concretizzata l’iniziativa. E non dà pace pensando a come sarebbero andate le cose in questi giorni se quest’operazione fosse stata fatta.

"Già mercoledì mattina l’acqua del canale aveva iniziato a riempire i fossi ai bordi della via dei Prati, arrivando in pochissimo tempo a cinque centimetri di altezza – racconta Marco, residente di quella zona – e piano piano, nel pomeriggio, ha invaso tutta la careggiata, fino a intrufolarsi nelle abitazioni verso sera, quando è iniziato il peggio". Per fortuna la sua casa non è stata invasa dalla corrente, è arrivata davanti al garage, e come per magia, lì si è arrestata. Anche l’elettricità e la luce non sono mai mancate per più di qualche minuto.

Ma purtroppo la situazione dei vicini non è la stessa. Molte abitazioni sono state circondate da più di un metro di fanghiglia. Dalle porte di ingresso, si intravedono le pompe che tentano di svuotare i piani terra e non si capisce se sia più il liquido che esce o quello che continua incessantemente ad entrare. L’agriturismo ’La cicala e la formica’ a tratti si riconosce, se non fosse per l’insegna ancora leggibile e per due cavalli nel cortile, anche loro immersi. A testimoniare la drammaticità della situazione è la condizione raggiunta dallo Scolo Fossatello, che scorre vicino al Cer e che con questo si alimenta. Il passagio dell’acqua avviene attraverso un buco che, invano, si è tentato di chiudere per limitare i danni. A nulla è servita l’operazione: il Canale Emiliano Romagnolo ormai straborda da tutte le parti e ha cancellato il letto in cui scorre il canalino.

Nel frattempo, al Palazzone, in via XIII Novembre 88, sono stati portati sacchi di sabbia in grandi quantità, disponibili per tutti coloro che dovessero averne bisogno, insieme ai viveri raccolti dalla comunità per riempire i mezzi di soccorso che continuano a rifornire le persone isolate.