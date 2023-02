Limitazioni fino a lunedì

Continua l’allerta smog anche per oggi, domani e lunedì. Restano pertanto in vigore le misure emergenziali riguardanti le limitazioni della circolazione e altre misure come previsto, con l’ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle 8.30 alle 18.30 a tutti i veicoli omologati diesel Euro 5;

il divieto di utilizzo di stufe a biomassa (legna, pellet, cippato, altro) con prestazioni emissive inferiori alla classe 4 stelle; divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli; potenziamento dei controlli sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani.