L’immagine femminile nel cinema odierno: incontro al Diagonal

Torna al Diagonal Loft Club ’TraumFabrik 2024 - Echi e Ombre’, l’iniziativa ideata dalla cooperativa Sunset con Tiresia Media che propone un ciclo di aperitivi informali per appassionati di audiovisivo e comunicazione. Domani alle 19 la redattrice Silvia Strada parlerà del ’Corpo della contemporaneità - L’immagine femminile nel cinema odierno’. Partendo dai volti iconici del cinema degli anni ’20-’30, si osserverà la donna come personaggio appendice dell’uomo o elemento disturbante portatore di peccato; dive, anti-dive e combattenti, fino ad arrivare al corpo femminile odierno, carne viva che si impone con la sua essenza e la sua forza per riappropriarsi di un proprio spazio. Da Greta Garbo a Sophia Loren, da Anna Magnani a Marylin Monroe, fino ad arrivare Demi Moore e ai volti del cinema contemporaneo.

L’ingresso è libero.