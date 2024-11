L’impegno per i diritti umani nei disegni di Costantini

È un’esposizione di assoluto rilievo quella intitolata ‘La vita possibile, una mostra navigante’ realizzata da Gianluca Costantini e allestita, con il patrocinio del Comune di Forlì, fino a sabato 9 novembre alla Galleria Manoni 2.0 di corso Garibaldi 55. L’evento fa parte del valendario del festival ‘L’Occidente nel labirinto’ e racconta, attraverso disegni e fumetti, vite di personaggi e storie legate ai diritti umani e alle migrazioni sottolineando i possibili modi di convivenza.

Gianluca Costantini, ravennate, è un artista che si esprime soprattutto con disegni dalla notevole forza comunicativa tale da diffondere messaggi come è avvenuto ad esempio con i ritratti di Patrick Zaki e Giulio Regeni. Costantini, attualmente docente di Arte del fumetto al biennio specialistico in Linguaggi del fumetto dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, ha frequentato l’Accademia di Ravenna e da trent’anni è illustratore e fumettista. Ha creato tantissimi disegni, molti dei quali sono stati stampati su svariate riviste italiane e straniere, ma quel che lo ha reso particolarmente noto è l’efficacia comunicativa della sua battaglia, con le proprie opere, a favore della difesa dei diritti umani.

Considerato uno fra i più importanti esponenti italiani del graphic journalism, l’artista romagnolo collabora con associazioni nazionali e internazionali quali ActionAid, Amnesty, Arci ed Emergency e con i principali festival che trattano i temi dei diritti umani. Inoltre Costantini ha anche conseguito numerosi premi.

Osservando i suoi disegni, ciò che colpisce è non solo il contenuto, ma anche la qualità e sicurezza del segno e l’aspetto compositivo dell’opera. Sono disegni di assoluto valore estetico e descrittivo, che comunicano immediatamente il messaggio attraverso la proprietà e precisione dei segni, ma che attirano anche per la cura e l’attenzione dell’intera struttura compositiva, per la funzione dialogante dei particolari (volti, mani, atteggiamenti) e talora anche per qualche pennellata di colore, sempre molto eloquente.

Rosanna Ricci