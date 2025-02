"L’importanza del dono: numeri in crescita, grazie anche ai volontari"

C’è anche Avis Forlì tra i nuovi partner del Carlino che contribuiscono alla buona riuscita di Cronisti in classe. A ripercorrere la storia recente dell’associazione è il suo presidente Roberto Malaguti: "Il mandato scade a quattro anni ed è per noi tempo di bilanci. Quattro anni fa ricordo che mi trovai alla guida di un’Avis robusta e ben radicata sul territorio. In un contesto già molto positivo, nel 2021, in piena pandemia, ci trovammo a partire con una impostazione che derivava dall’analisi dei numeri: i donatori in città erano 3.400, il 3,3% della popolazione, mentre a Modena, in una realtà tutto sommato simile alla nostra, questa percentuale arrivava vicina al 5%. Così decidemmo di muoverci per avvicinare nuove persone".

Le strategie sono state diverse: "Abbiamo cominciato sin da subito invitando il virologo Roberto Burioni durante un evento della Settimana del Buon Vivere. A questo sono seguite molte altre iniziative. Abbiamo partecipato a eventi sportivi, creato gruppi tematici, organizzato un corso di fumetto e tanto altro ancora. Contestualmente abbiamo organizzato tanti incontri nelle scuole e abbiamo cominciato a collaborare con l’Università, nella consapevolezza che i giovani sono un terreno fertile". Il risultato? "Ora siamo arrivati a 4.700 donatori: 1.300 in più in quattro anni".

Un risultato "reso possibile dal contribuito prezioso dei nostri volontari". Un’attenzione particolare, in questi ultimi anni, riguarda il dono del plasma: "A livello nazionale il bisogno di sangue è coperto, mentre siamo più carenti per quanto riguarda il plasma, preziosissimo sia per scopi terapeutici che per la produzione di sangue. Per questo abbiamo portato avanti una campagna massiccia per convertire i donatori di sangue e interessarne altri: un’operazione che ha aiutato tanto, tant’è che abbiamo aumentato del 27% le donazioni. Il risultato è eccellente e ci pone al top a livello nazionale. Naturalmente questa non è una gara tra sezioni Avis, ma il risultato attesta che siamo una squadra forte e ben organizzata".

Tra i tanti argomenti da trattare, i cronisti in erba che parteciperanno alla nostra iniziativa potranno magari parlare dell’importanza del dono.