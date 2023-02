L’imprenditore: "Un grave problema per il nostro settore"

"C’era molta attesa verso il decreto del governo, perché da mesi tante imprese hanno dei crediti fermi. Purtroppo si è andati nella direzione opposta e si fermerà gran parte della spinta in corso nel settore edile". Pier Giovanni Balzani è il titolare di Stylcasa, azienda con sede in via Copernico che dà lavoro a una settantina di persone. All’imprenditore abbiamo chiesto quali ripercussioni si presentano all’indomani della decisione del governo.

Balzani, in che misura vi chiama in causa questo blocco?

"Per fortuna solo il 15% della nostra attività è rivolta al Superbonus: è un filone su cui non abbiamo spinto molto. Tuttavia ci sono molte aziende, anche nel Forlivese, che lavorano al 90% su questo fronte. Per molti si apre un gravissimo problema di liquidità".

Quali lavori eseguite che rientrano negli sconti fiscali?

"Adeguamenti energetici, ’cappotti’, impianti fotovoltaici, interventi per l’antisismica, anche qualche copertura".

La corsa al Superbonus ha provocato frodi per miliardi di euro, ha detto il governo. Per la disonestà di parecchi soggetti, ora il danno ricade su tutti. È così? "Sicuramente sono successe cose strane, ma va detto che le regole sono già cambiate varie volte suscitando confusione".

Al momento, il blocco dei crediti non è operativo se era già stata presentata la dichiarazione di inizio lavori. Cosa vi aspettate adesso?

"Speriamo che il governo intervenga per rivedere il provvedimento in modo più elastico. Dando la possibilità alle imprese di pianificare e far ripartire il settore".

Fabio Gavelli