L’incanto della musica classica con Danilo Rossi Grandi interpreti per aiutare le scuole alluvionate

Questa sera (ore 21), all’abbazia di San Mercuriale, sarà protagonista la musica classica con alcuni grandi interpreti tra i quali il forlivese Danilo Rossi (nella foto sopra), prima viola del Teatro della Scala di Milano. Si esibiranno: Marco Rizzi (violino), Mario Brunello (violoncello), Andrea Lucchesini (pianoforte) accompagnati dall’Orchestra Maderna diretta da Nil Venditti, giovane e talentuosa direttrice.

Nella seconda parte del concerto ci sarà l’esecuzione della Settima sinfonia di Beethoven, con tutti i solisti e gli strumentisti che avranno aderito alla ‘chiamata’ alla solidarietà, in un momento straordinario di condivisione. I musicisti coinvolti si esibiranno gratuitamente e il ricavato della vendita dei biglietti sarà interamente devoluto alle scuole dell’infanzia e primarie dei quartieri di Romiti, Cava e San Benedetto, colpite duramente dall’alluvione.

L’iniziativa è organizzata da Forlimusica Aps. Il biglietto solidale unico è di 20 euro, 10 per gli under 25 e 5 per gli under 16. Per prenotazioni: 339.7097952, 347.945801 e 0543.1713530 (mail: [email protected] teatrodelleforchette.it).