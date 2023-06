L’inchiesta su Pini e Fiore Tra gli interrogativi l’incendio di un camion

di Paolo Morelli

Ci sono molte vicende ancora da chiarire nell’inchiesta che ha portato all’emissione di 34 misure cautelari eseguite una settimana fa, nella mattinata di giovedì 22 giugno, tra le quali quella che ha destato più clamore è l’arresto con detenzione nel carcere dell’ex parlamentare della Lega Nord Gianluca Pini. C’è quindi ancora molto da fare, dopo tre anni di indagini, per la Procura della Repubblica di Forlì, la Procura distrettuale antimafia di Bologna e gli investigatori delle Questure di Forlì-Cesena e Modena.

Uno degli episodi da chiarire fra quelli contestati a Gianluca Fiore, forlivese, 46 anni, ritenuto la mente dell’organizzazione che organizzava l’importazione e lo spaccio di droga, inchiesta che si interseca con quella sulla fornitura di mascherine non idonee all’Ausl, e l’autotrasportatore cesenate Giorgio Ciuccoli, 65 anni, abitante a Cesena, è l’incendio di un autocarro che pare trasportasse un ingente carico di mascherine FFP2. L’episodio è avvenuto il 2 ottobre 2021 a Casalborsetti, località balneare della provincia di Ravenna. L’autocarro era stato noleggiato pochissimi giorni prima da Giorgio Ciuccoli presso la sede cesenate dell’azienda Moreno Renting e la notte fra l’1 e il 2 ottobre era stato portato in una zona isolata di Casalborsetti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Giorgio Ciuccoli avrebbe cosparso di benzina la parte posteriore del mezzo e vi avrebbe appiccato il fuoco con l’evidente intento che andasse tutto distrutto. Sul posto, però, intervennero i vigili del fuoco che domarono le fiamme.

L’interrogativo al quale gli inquirenti sperano di trovare risposte dagli interrogatori degli indagati, riguarda lo scopo dell’operazione. Le ipotesi più plausibili sono almeno due: la prima è che le mascherine, destinate alla società Codice di Gianluca Pini, fossero del tipo non idoneo alla commercializzazione e quindi dovevano essere distrutte per evitare che venissero trovate in caso di perquisizione (c’erano già stati dissidi e contestazioni fra alcuni uffici dell’Ausl e Gianluca Pini); la seconda è che sul trasporto fosse stata stipulata una forte copertura assicurativa e quindi l’incendio serviva a intascare il risarcimento.

E’ possibile, però, che chi aveva architettato e messo in atto il piano intendesse prendere due piccioni con una sola fava, cioè far sparire le mascherine e incassare il risarcimento dall’assicurazione, tacitando nel frattempo le rimostranze di una banca che chiedeva la restituzione di un finanziamento milionario che aveva erogato in base a documenti falsi.