L’incredibile viaggio di Barone domenica al teatro Mentore

E’ in programma domenica alle 18 al Teatro Mentore di Santa Sofia l’evento speciale fuori abbonamento proposto dalla Pro loco ‘Dalla Sudafrica alla Mongolia. L’incredibile viaggio in bici di Lorenzo Barone’. L’evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione vista la grande popolarità di questo cicloviaggiatore che sui social ha raggiunto anche chi non segue abitualmente il mondo delle bici. "Ha vissuto praticamente in sella gli ultimi sette anni della sua vita – commenta il presidente della Pro loco Alberto Domeniconi inanellando viaggi estremi. L’ultimo progetto lo ha portato a seguire in bicicletta la più lunga tratta del mondo percorribile via terra, gli oltre 28 mila chilometri che portano dal Sudafrica fino allo stretto di Bering, all’estremità nordorientale della Russia. In autunno, dopo oltre 20mila chilometri percorsi, e 221 giorni di viaggio, Barone è stato però costretto a fermarsi per motivi legati alla guerra in corso tra Russia e Ucraina. Il percorso prevedeva l’attraversamento di una regione chiusa anche ai russi perla presenza di basi militari".

Barone ha 25 anni e 7 anni fa ha iniziato a viaggiare in giro per il mondo in bicicletta macinando oltre 93.000km. "Nel 2015 sono partito con pochi soldi usando la bici di mia madre – precisa – e creando parte dell’equipaggiamento con il riciclo di vari materiali. Negli ultimi anni ho cercato di mettermi alla prova in condizioni a me nuove, come i -56 °C di notte in tenda in Yakutia o i + 48°C nel Sahara, oltre alle incredibili strade sopra i 5.000 mt in Ladakh. Racconterò il mio ultimo viaggio attraverso il continente africano e buona parte dell’Asia, cercando di trasferire la mia incredibile esperienza coi suoi i meravigliosi lati umani, sociali e ambientali". Info e prenotazioni: 376.0352590; [email protected]

o.b.