L’incrocio della morte. Non ce l’ha fatta il motociclista 74enne

Non ce l’ha fatta Loris Zambianchi, il motociclista 74enne che si era scontrato, venerdì, con un’auto lungo la statale 67 all’altezza dell’incrocio di Ladino. In sella alla propria Kawasaki, aveva tamponato un veicolo diretto verso la frazione che divide Forlì da Terra del Sole. Terribile l’impatto, con Zambianchi che è volato a terra rovinosamente. L’uomo, che viveva a Ravenna, è stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni drammatiche, col codice di massima gravità. Purtroppo sabato si è spento nel reparto di Rianimazione.

Si tratta dell’ennesimo incidente in quel tratto di strada, legato in particolare alla viabilità dell’incrocio, che avrebbe dovuto essere sistemato anni fa: il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e l’Anas, che è proprietaria della Statale che arriva fino al passo del Muraglione, ne avevano parlato, senza che però si fosse arrivati a concludere la messa in sicurezza.