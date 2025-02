L’incubo del branco sul bus. Molestie a una minorenne, in cella per violenza di gruppo

Non ha avuto paura, dopo la paura passata in quel bus delle cinque del pomeriggio di sabato scorso.La ragazzina, tornata a casa, s’è sfogata coi genitori. Il giorno dopo la famiglia intera era dai carabinieri. Lei, minorenne, in caserma è scesa nei dettagli: "Erano in cinque, mi hanno circondata sull’autobus dopo avermi insultata in piazza Saffi... Mi hanno palpeggiata, ho avuto paura...". Era domenica mattina. Nel pomeriggio un ragazzo era già in manette.

Accusa pesantissima: violenza sessuale di gruppo in danno di una minorenne. Il ragazzo ha 19 anni, arriva dal Nordafrica ed è clandestino, senza fissa dimora. I militari, dopo la denuncia della ragazzina, lo beccano in piazza Saffi, che è un po’ il suo covo a cielo aperto.

Data la gravità del reato, la procura chiede che stia in carcere, perché è pericoloso, può fuggire e può ripetere il reato. Il giudice accoglie l’stanza: il 19enne finisce in cella. Adesso nel mirino dei militari ci sono gli altri quattro del branco. Gli inquirenti li avrebbero già inquadrati. Due di loro sarebbero minorenni. Si attendono sviluppi, a breve.

Pernio narrativo – trasmutato in un verbale dei carabinieri – è l’epicentro della città. Piazza Saffi, tormentato fondale di episodi che si consumano sempre sul crinale della legalità, e che continuano ad accumularsi.

Sabato scorso lì in un angolo c’è un grumo di ragazzini che ciondola da un bel po’. Una giovane sbuca dai portici. Stando ai verbali, lei conoscerebbe uno di loro. Conoscenza da saluto al volo: "Ciao", "Ciao". Nulla di più. Sabato però quel "ciao" sbanda in un alfabeto ostile. Uno di loro soprattutto viene calamitato dalla ragazza. Che poco dopo sale sul bus, per tornare a casa.

Non appena si mette seduta, lei si ritrova davanti quella cricca, sull’autobus. I cinque la circondano. Lei cambia posto. L’autobus è praticamente deserto. Prova a defilarsi. Ma il terrore le paralizza anche la voce. I cinque proseguono il loro accerchiamento. Uno di loro è quello più aggressivo: i carabinieri lo vedono bene dalle immagini di sicurezza del bus, dopo la denuncia firmata dalla ragazzina. Ma è lei stessa a dare una descrizione dettagliata di quel tizio.

Per fortuna la ragazza riesce sia a divincolarsi dagli attacchi del gruppo assalitore sia a mantenere la lucidità. La calma. Sia pur tremando di paura. Così tutta la ghenga percepisce che è meglio telare, prima che pure l’autista si possa accorgere di qualcosa. Scendono. Pensano di averla fatta franca. Fino al giorno dopo. Quando scattano le manette.

