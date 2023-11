L’incubo delle piogge. Petetta: "Fogne ok. Ma sui fiumi c’è ancora molto lavoro da fare"

Le precipitazioni copiose che nei giorni scorsi hanno provocato disastri in Toscana, nella provincia di Bologna e fino al Faentino, hanno solo sfiorato Forlì: qualche temporale e vento forte, ma nessun danno in città. Eppure non può non sollevare allarme l’ennesimo episodio di maltempo estremo a pochi chilometri da Forlì: Casola Valsenio, in provincia di Ravenna, tra frane e allagamenti è stata colpita addirittura per la terza volta dal 2 maggio. Cosa sarebbe successo se la bomba d’acqua avesse colpito il Forlivese invece che la vicina Emilia? Gli argini, non ancora del tutto sanati, avrebbero retto? E cosa ne sarebbe stato delle reti idriche cittadine?

L’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta non si sbilancia in promesse che sarebbero forse troppo ottimistiche: "Abbiamo visto che questi eventi estremi sono sempre più frequenti, la differenza sta nel caso: se capitano da te o in un punto diverso. Quando arriva una bomba d’acqua non si può pensare di non avere alcuna conseguenza. Appena poche ore fa abbiamo visto la paura dei faentini all’ingrossarsi rapidissimo del Lamone". Anche sul meteo, secondo Petetta, si può fare poco affidamento: "Certo, ci sono le allerte, ma di fatto sono fenomeni poco prevedibili, perché è difficile stabilire quale sarà di preciso la zona più colpita".

Una nota positiva: durante le precipitazioni avvenute nella notte tra giovedì e venerdì le fogne hanno retto anche ai Romiti e a San Benedetto dove la rete, messa alla prova dai fanghi alluvionali, aveva dato diversi problemi nei mesi scorsi, eppure anche qui Petetta resta con i piedi per terra: "È segno che, come ribadiamo da mesi, le fogne sono state pulite bene. C’è anche da dire che è stata sì una pioggia intensa e duratura, ma non si trattava di una bomba d’acqua. Le fogne non sono adatte ad accogliere quantità d’acqua torrenziali come i 50 millimetri in 20 minuti dei mesi scorsi e che hanno provocato l’allagamento delle strade".

Più critica, invece, la questione degli argini. Il governo ha stanziato in totale 236 milioni di euro per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua. Nello specifico, poco meno di un mese fa la deputata Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia) citava tra le prossime opere il rinforzo degli argini del Montone, ma anche al completamento del sistema delle aree di espansione e laminazione del Ronco e la sistemazione della briglia di San Lorenzo in Noceto. Questi interventi, anche se già approntati, non sono conclusi: "Abbiamo continuamente confronti con Regione e consorzio di bonifica – precisa Petetta –. Sappiamo che entrambi gli enti hanno messo tante forze in campo e stanno portando avanti le operazioni concordate per la messa in sicurezza dei fiumi. I lavori sono in corso, ma molto ancora resta da fare".