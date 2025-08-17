L’indelebile memoria dei martiri. Diversi momenti per celebrare gli eroi vittime dei nazifascisti

Folrì, 17 agosto 2025 – Le commemorazioni dei partigiani Iris Versari, Adriano Casadei, Silvio Corbari e Arturo Spazzoli, catturati da nazisti e fascisti a Ca’ Cornio di San Valentino, fra i comuni di Tredozio e Modigliana, e uccisi il 18 agosto 1944 a Castrocaro e poi appesi ai lampioni di piazza Saffi a Forlì, avverranno in due date e luoghi diversi: domani e martedì a Forlì e a Bocconi di Portico, sabato e domenica prossimi a Modigliana e Tredozio.

Il Comune di Forlì, i familiari, le Associazioni Anpi e Fiap, ricorderanno l’estremo sacrificio dei partigiani fin dalle prime ore di domani, ponendo due corone ai lampioni di piazza Saffi. Nel corso della giornata il Comune, i familiari, Anpi e Fiap renderanno omaggio ai lampioni. Sempre domani, con inizio alle 21, all’Arena Forlì Rocca di Caterina si terrà il ‘Concerto sotto le stelle’, della Banda Città di Forlì, diretto dal maestro Alessandro Spazzoli, organizzato dal Comune di Forlì (in caso di maltempo l’evento si svolgerà nel Salone comunale).

Ancora domani, il Comune di Portico e San Benedetto e la Cooperativa Emilia Romagna Concerti ricorderanno la concittadina Iris Versari, nata San Benedetto in Alpe nel 1922, con un concerto che avrà luogo alle 21 nella chiesa di San Lorenzo in Bocconi, frazione di Portico. Il giovane chitarrista Mattia Masini, uno dei musicisti più apprezzati della sua generazione, eseguirà musiche di Torroba, Segovia, Satie, Gutierrez, Mudarra e Barrios. La manifestazione è finanziata dal Ministero della cultura, Regione Emilia Romagna e Comune di Portico, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Due le manifestazioni di martedì agosto: ad inizio mattinata, presso il cippo dedicato a Tonino Spazzoli, ucciso il 19 agosto 1944 nei pressi di Coccolia, in comune di Ravenna, verrà posta una corona commemorativa, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni ravennati e forlivesi; mentre alle 10.30 sarà reso omaggio alle tombe dei martiri partigiani al cimitero monumentale di via Ravegnana a Forlì.

Seguirà un momento di ricordo di Arturo Spazzoli presso la Caserma del 2° Gma Aeronautica militare di via Solombrini, a lui dedicata.

La commemorazione dell’81esimo eccidio dei partigiani a Ca’ Carnio di San Valentino, organizzato dai Comuni di Tredozio e Modigliana e dalle associazioni partigiane, sarà poi come detto in programma sabato 23 e domenica 24.