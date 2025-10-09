Linea dell’alta tensione dell’Enel, lavori post alluvione in corso

Il sindaco Jader Dardi ha comunicato il prossimo inizio dell’esecuzione lavori nel centro abitato di Modigliana per lo spostamento della linea dell’alta tensione dell’Enel. Si tratta di una linea di 15.000 volt posizionata lungo il percorso del torrente Tramazzo che finora ha impedito di intervenire per la rimozione delle macerie e del materiale accumulato in prossimità e sotto il ponte della Tribuna. "Un lavoro importante e atteso – ha spiegato Dardi – che interesserà diverse vie del centro in cui si eseguiranno in prevalenza lavori con una escavazione sotterranea per creare appunto un nuovo percorso". Alcuni interventi sono già stati eseguiti e quelli che verranno realizzati, con l’obiettivo di completarli entro la prima metà di novembre, interesseranno il tratto di via Don Giovanni Verità fino all’incrocio con via Garibaldi, consentendo il transito dei veicoli in modo regolamentato.

Nel tratto di via Garibaldi fino all’incrocio con via Versari, i lavori eseguiti con scavi interrati interesseranno anche altre vie del centro: via Versari e via Mercato Vecchio, per collegare le cabine di via Versari alla cabina di via Mercato Vecchio.

Lo spostamento della linea di alta tensione si è reso necessario dopo gli eventi alluvionali e i lavori creeranno un inevitabile disagio per alcune limitazioni alla viabilità, ma si rendono necessari per un nuovo percorso della linea dall’attuale posizione ai piedi del tratto pavimentato del Tramazzo.

g.a.