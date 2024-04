L’influenza dei Preraffaelliti su D’Annunzio

Oggi alle ore 16,30, presso la sala Sangiorgi (istituto musicale Masini, Corso Garibaldi 98) per il ciclo ’Gli abissi dell’anima. Il mondo segreto dei Preraffaelliti’, organizzato dall’associazione culturale San Mercuriale, in collaborazione con il Centro Diego Fabbri, il prof Giulio Antonio Borgatti terrà una conversazione su ‘La confraternita dei Preraffaelliti e la sua presenza in D’Annunzio’. L’influenza dei Preraffaelliti sui romanzi di Gabriele d’Annunzio è ampiamente documentata e sarà oggetto della conversazione.