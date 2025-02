Lingua de segni, corso in marzo per i bambini

Il Polo Unico Famiglie e Giovani dell’Asp, con il Comune di Santa Sofia, propone ‘Insegnami una storia’, un progetto di avvicinamento alla lingua italiana dei segni (Lis). Insieme a Valentina Fabbri, traduttrice e insegnante Lis, i bambini tra i 5 e gli 11 anni potranno scoprire le regole base e alcune parole in Lis durante un breve corso di 4 incontri pomeridiani, in programma sabato 1, 8, 15 e 22 marzo dalle 14 alle 15.20, presso la Biblioteca Comunale Luciano Foglietta di Santa Sofia.

Gli incontri prevedono: lettura di un libro con la traduzione simultanea in Lis, in modo che i bambini possano ascoltare e vedere le parole. Successivamente, l’insegnante farà lezione sull’alfabeto Lis e i ragazzi saranno impegnati in alcune attività laboratoriali – disegni, collage, piccoli giochi –, prendendo spunto proprio dalle letture. Infine, saranno insegnate e riproposte in Lis le parole chiave emerse durante l’attività.

L’iniziativa è gratuita, fa parte del progetto ‘Benessere in Comune’ finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è co-finanziata dal Comune di Santa Sofia (info ed iscrizioni: 335.8726933, anche whatsapp).

o. b.