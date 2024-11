"Io sono nato qui in via Bertini 68 anni fa e questa è sempre stata una via trafficata e di grande comunicazione. Il traffico pesante è diminuito grazie alla tangenziale ma assistiamo tutti i giorni a code di auto ferme. Il passaggio però è positivo per gli esercizi commerciali". William Gatti, proprietario dell’immobiliare omonima, è la memoria storica della zona ha vissuto le trasformazioni della via, che si sono susseguite nel tempo. Entro fine anno chiuderà la sua attività per andare in pensione dopo tanti anni di lavoro. "L’inquinamento si fa sentire molto – sottolinea –: ogni mattina ripulisco l’area intorno allo studio dai rifiuti che gli incivili lasciano, soprattutto durante la notte. Quando rientro, mi accorgo di avere addosso l’odore dello smog".