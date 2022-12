L’instancabile podista alla millesima maratona

Il traguardo della sua millesima maratona Lorenzo Gemma l’ha tagliato col viso rigato da lacrime di commozione. Comprensibile, visto che il suo è un record storico, dato che di persone che hanno terminato mille podistiche da 42 km e 195 metri, in tutta Italia, oltre a lui ce ne sono solo due. Gemma è un maresciallo dell’aeronautica in pensione, brindisino d’origine, ma da tanti anni residente a Forlì, impegnato nel campo del volontariato: da novembre è pure presidente del gruppo podistico Avis Forlì. La sua passione per le maratone è nata nel 1994. Lo scorso luglio è arrivato a Livigno per segnare la cifra tonda: ha corso la fatidica distanza olimpica una prima volta venerdì, quindi sabato (la sua 999ª) e infine domenica. "Smaniavo da tempo – commenta – per raggiungere questo traguardo. Per la pandemia siamo stati fermi, se no ce l’avrei fatta prima. Tempo fa ho corso persino con un braccio al collo, perché ero caduto. E per riuscirci a Livigno mi sono sottoposto a un tour de force: a giugno a Rieti ne ho portate a termine dieci in altrettanti giorni". Tenace, combattivo, Gemma sa cosa vuol dire stringere i denti: nel 2017 si operò perché aveva consumato la cartilagine del ginocchio e fu costretto a rinunciare alle maratone per 6 mesi. Poi, contro ogni parere medico, ha rimesso ai piedi le scarpette ed è ripartito fino a tagliare l’ambito traguardo, per poi superarlo.