L’intimità della notte negli scatti di Bruni e Zanotti

Domani alle 11 sarà inaugurata a Predappio, nella sede del Comune, la mostra permanente ‘Predappio nell’intimità della notte’ degli autori Luca Bruni e Silvio Zanotti (seguita da piccolo rinfresco). Le foto sono state pubblicate l’anno scorso in un omonimo libro, patrocinato dall’amministrazione. Spiega l’assessore alla cultura e vicesindaco,Luca Lambruschi: "La bellezza delle foto, che presentano un volto diverso e insolito del nostro territorio, ha portato l’amministrazione a chiedere agli autori di donarle per abbellire uno dei luoghi più suggestivi di Predappio, Palazzo Varano, sede del Comune. Le opere sono state stampate in gigantografie e posizionate nell’atrio e nella scala che porta alla sala del consiglio". Per l’occasione, gli autori hanno donato anche alcune copie del loro volume al Comune di Predappio che le metterà in vendita. Il ricavato sarà aggiunto alle donazioni post alluvione.

Quinto Cappelli