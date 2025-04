L’intuizione di Dino Amadori resti il faro

Quando Dino Amadori inaugurò l’Irst, non voleva certo limitarsi a un nuovo reparto di Oncologia: era l’istituto dei tumori sì, ma della Romagna. Oggi il governatore Michele de Pascale si appella a quell’intuizione iniziale per delineare una strada per il rilancio. Si discuta pure degli strumenti da utilizzare, ma nessuno dimentichi che dietro i numeri ci sono i malati. Ricordare l’idea di Amadori significa anche che Meldola deve essere un faro di cura e di ricerca per tutti: più lo si impastoia nei limiti giuridici (è privato), geografici (è a Forlì-Cesena) o economici (come i contratti di fornitura con l’Ausl, che pure servono), più si uccide la sua anima e si svilisce la sua sfida epocale contro il cancro. E questo la sanità non può permetterselo.