Lions Club Forlì Host. L’ingegnere Valentini nuovo presidente

Questa sera al Grand Hotel di Cesenatico il Lions Club Forlì Host procederà al passaggio di consegne tra l’uscente presidente Alessandra Ascari Raccagni e Luciano Valentini, che subentra quindi alla guida del club. Valentini è laureato in Ingegneria meccanica all’Università di Bologna e successivamente ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento. Fino al 2020, anno in cui è andato in pensione, ha svolto le funzioni di responsabile dell’unità operativa di Impiantistica-Antinfortunistica dell’Ausl Romagna.

Valentini sarà affiancato nella conduzione dell’ente da un consiglio direttivo in parte rinnovato composto da Alessandra Ascari Raccagni, in qualità di past president, Fiorella Maria Mangione e Giovanni Mosconi, Andrea Mariotti, Camilla Sangiovanni, Ivo Bassi, Andrea Bassi, Mariella Strano, Nicola Mangione e dai consiglieri Simone Giuseppe Delia, Roberto Maestri e Stefania Milanesi (nella foto in alto Valentini con la Ascari Raccagni, al centro e la Mangione) Il collegio dei revisori dei conti sarà a sua volta composto da Nicola Maria Baccarini, Aurelio Cicognani e Luca Dal Prato, mentre Aurelio Viscuso svolgerà ruolo di Leo Advisor e Gabriele Zelli quello di addetto stampa.

Nel corso della stessa serata si terrà anche il cambio di presidenza per il Leo Club Forlì: Chiara Avoni passerà il testimone a Mattia Agostini, mentre il consiglio sarà composto anche da Antonio Zaccarelli, Lucrezia Leonardi ed Enrico Di Tella.

L’esperienza forlivese, infine, è messa a frutto anche in altre sedi: al congresso nazionale Lions di Genova, Franco Sami (nella foto qui a fianco), già presidente del club cittadino nel 2004- 2005, è stato eletto membro della commissione nazionale per la valutazione delle attività e dei progetti. Tra i servizi portati avantidalla commissione ci sono quelli relativi al contrasto alla ludopatia, alla sicurezza stradale e alla prevenzione dei tumori.