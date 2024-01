Lions Club Forlì Host, nuova iniziativa. Alimenti per la Mensa dei poveri

La mensa dei poveri di Santa Maria del Fiore già nell’anno sociale 2019-2020 è stata oggetto delle azioni solidali portate avanti dal Lions Club Forlì Host, quando il sodalizio donò una cucina a gas per la struttura di via Ravegnana che ogni giorno fornisce gratuitamente il pranzo a un numero di bisognosi che va quotidianamente da 50 a 70.

Adesso il consiglio direttivo del Lions Club Forlì Host, su proposta di Alessandra Ascari Raccagni e Maria Nunzia Strano, rispettivamente presidente del Club e responsabile del Comitato service, ha deciso di sostenere la mensa in modo continuativo almeno per tutto l’anno sociale in corso, coinvolgendo le socie e i soci e invitandoli ad acquistare beni di prima necessità da consegnare mensilmente alla mensa. Una prima consegna è stata effettuata nei giorni scorsi (nella foto) ed è già in corso la colletta per il prossimo appuntamento già previsto per fine gennaio.

La parrocchia di Santa Maria del Fiore all’avvio della mensa era retta dai frati Cappuccini e il parroco di allora, don Vittorio Ottaviani, volle mettere ordine alla realtà fondata nel 1983 dal suo predecessore, padre Lazzaro Corazzi. Fu così che dal 2008 la conduzione della struttura venne assunta dall’associazione San Francesco, che tuttora gestisce la mensa con esigenze adesso più pressanti, perché sono aumentati coloro che si rivolgono all’ente benefico.