Lions Club in festa per i 30 anni: "Ecco cosa facciamo per la città"

Il Lions club Forlì Giovanni de’ Medici festeggia in ottobre i 30 anni dalla fondazione, avvenuta nel 1995, quando 23 soci diedero inizio alle attività del sodalizio. "Facciamo parte di un circuito internazionale – spiega il presidente Maurizio Berlati, ingegnere civile – che dal 1919 è al servizio delle cause umanitarie in tutto il mondo. I nostri progetti a favore della comunità locale durante questi anni sono stati diversi, con l’obiettivo di tradurre in fatti concreti il motto dei Lions ’We serve’". In Italia sono 17 i distretti: quello forlivese è uno dei più estesi a livello nazionale. "Tra i progetti compiuti – prosegue Berlati – la biblioteca per Tredozio, realizzata insieme al Lions club Forlì Valle del Bidente. L’alluvione del maggio 2023 e il terremoto avevano infatti reso inagibile quella precedente e abbiamo messo a disposizione 70mila euro per l’importante opera". Sono stati inoltre donati alla Caritas beni destinati a famiglie alluvionate e consegnato un cane guida a un giovane ipovedente. A livello culturale è stato organizzato un incontro con Ilaria Zilioli, funzionario internazionale dell’Agenzia spaziale europea e organizzati approfondimenti sul bullismo e la violenza di genere. "Abbiamo anche avviato il recupero della pala d’altare cinquecentesca ’Crocifissione con santi’ del pittore forlivese Francesco Menzocchi, una delle poche opere salvatesi dal bombardamento del 1944 che distrusse la chiesa di San Biagio". Conclusi l’illuminazione della cupola del Cignani in Duomo nella cappella della Madonna del Fuoco, il restauro dell’organo Callido, il concerto dei Mozarteum in Duomo, il progetto ’Nuoto senza barriere’ dedicato alle persone con handicap e la donazione di presidi medici all’ospedale Pierantoni.

Gianni Bonali