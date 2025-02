Lions e Leo Club domani in Fiera

A ’Commercianti per un giorno’ di domani sarà presente una postazione del Lions Club Forlì Host e del Leo Club per continuare la raccolta fondi a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo, e in particolare per il progetto di umanizzazione del reparto di Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate del nosocomio forlivese. I soci dei due club hanno raccolto bigiotteria, abbigliamento e oggetti non più usatida proporre ai visitatori, dando all’attività della fiera una doppia valenza, benefica ed ecologica.